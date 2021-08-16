Mozambik kayıt dışı madencilikten rahatsız
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Mozambik kayıt dışı madencilikten rahatsız

Mozambik kayıt dışı madencilikten rahatsız
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te kayıt dışı madencilik nedeniyle ekonominin yıllık 5,6 milyon dolar zarara uğradığı bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te kayıt dışı madencilik nedeniyle ekonominin yıllık 5,6 milyon dolar zarara uğradığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre Mozambik Maden ve Enerji Bakanlığı Genel Müfettişi Obede Matine, kayıt dışı çıkarılan madenlerin nereye gönderildiğinin tespit edilemediğini kaydetti.

Kayıt dışı madencilik nedeniyle ülke ekonomisinin yıllık 5,6 milyon dolar zarara uğradığını hatırlatan Matine, sorunun çözümüne yönelik çeşitli önlemler almaya çalıştıklarını da ifade etti.

Matine, ihracatta madenciliğin katkısını artırmak ve bu alanda faaliyette bulunan kesimlere destek vermek istediklerini de açıkladı.

Mozambik'te madencilik sektörü gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 9'unu oluşturuyor.

Batılı ülkelerin öncülüğünde doğalgaz ve kömür rezervlerinin keşfedilmesi sonrasında Afrika'daki yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelen Mozambik'te 5,7 trilyon metreküp doğalgaz ve 23 milyar ton kömür keşfedilirken çıkarılma çalışmalarına da başlanmış durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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