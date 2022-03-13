Mozambik'i etkisi altına alan Gombe Kasırgası'nda ölü sayısı 12'ye yükseldi

Afrika'nın güneydoğusundaki Mozambik'i vuran Gombe Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Güney Afrikalı basın kuruluşu Enca'in haberine göre, 11 Mart'tan itibaren Mozambik'in orta ve kuzey bölgelerini etkisi altına alan Gomba Kasırgası'nda, şimdiye kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 3 binden fazla ev hasar gördü.

Rüzgar hızının saatte 170 kilometreye ulaştığı kasırgadan 30 bin kişi etkilendi.

Mozambik Devlet Elektrik Şirketi'nden yapılan açıklamada, kasırgadan en çok etkilenen Nampula'daki 20 bölgeye elektrik verilemediğini ve 300 bin ailenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.

Mozambik, son aylarda Hint Okyanusu'nu peş peşe vuran kasırgaların etkisi altında kaldı.

Ana Kasırgası ocakta Madagaskar, Mozambik ve Malavi'de 100'e yakın kişinin ölümüne neden olmuş, on binlerce kişiyi yerinden etmişti.