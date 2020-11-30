Mozambik hükümeti evlerinden olan 300 bin vatandaşına yeni nüfus cüzdanı verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mozambik hükümeti evlerinden olan 300 bin vatandaşına yeni nüfus cüzdanı verecek

30.11.2020 17:31 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:34
Mozambik hükümeti evlerinden olan 300 bin vatandaşına yeni nüfus cüzdanı verecek

Mozambik Adalet Bakanı Helena Kida, ülkedeki terör saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek ülke içinde göç eden yaklaşık 300 bin kişiye yeni nüfus cüzdanı verileceğini açıkladı.

Mozambik Adalet Bakanı Helena Kida, ülkedeki terör saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek ülke içinde göç eden yaklaşık 300 bin kişiye yeni nüfus cüzdanı verileceğini açıkladı.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado'da terör saldırıları ve çatışmalardan kaçan binlerce insan olduğunu aktaran Kida, bu kişilere yeni nüfus cüzdanı verebilecek altyapıya sahip olduklarını kaydetti.

Helena Kida, "Saldırılardan kaçan insanlar elbiselerini dahi alamadı. Birçoğunun da evi yakıldı ve geride hiçbir şey kalmadı." dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde dehşeti yaşatanların görüntüleri ortaya çıktı
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde dehşeti yaşatanların görüntüleri ortaya çıktı

Birkaç gün içerisinde nüfus cüzdanı vermeye başlayacaklarını dile getiren Kida, "İnsanlara haklarını vermek istiyoruz. Bu insanlara araziler tahsis edilecek ve araziler nüfus cüzdanı olmadan verilmeyecek." diye konuştu.

400 bin kişi evini terk etti

Doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado vilayetinde 3 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı ordu güçleri operasyonlar yapıyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlar nedeniyle 400 bin kişinin evini terk ettiği, sadece geçen hafta teknelerle 10 bin kişinin Pemba kentine gitmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ'la bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

İlgili Haberler

ESBİM aracılığıyla 300 vatandaş iş sahibi oldu
ESBİM aracılığıyla 300 vatandaş iş sahibi oldu
Banyosuz, toprak damlı evde yaşam mücadelesi veren 7 kişilik aile yeni evlerine kavuştu
Banyosuz, toprak damlı evde yaşam mücadelesi veren 7 kişilik aile yeni evlerine kavuştu
7 ay sürdü, 52 bin 300 parça kullandı, gören hayran kalıyor
7 ay sürdü, 52 bin 300 parça kullandı, gören hayran kalıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Merve Boluğur Ariana Grande Seren Serengil
Spor Samatta Mbaye Diagne Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mozambik hükümeti evlerinden olan 300 bin vatandaşına yeni nüfus cüzdanı verecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 17:36:19. #1.15#
title