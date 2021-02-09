Mozambik Genelkurmay Başkanı, Kovid-19'dan hayatını kaybetti
09.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:46
Mozambik Genelkurmay Başkanı Eugenio Ussene Mussa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Mozambik Genelkurmay Başkanı Eugenio Ussene Mussa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Mozambik Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mussa'nın başkent Maputo'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.
Yaklaşık bir ay önce görevine atanan Mussa, terörle mücadelede başarı sözü vermişti.
Mussa, göreve gelmeden önce ülkenin kuzeyinde Cabo Delgado vilayetinde terörle mücadele operasyonlarını yürütüyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş