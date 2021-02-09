Mozambik Genelkurmay Başkanı, Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mozambik Genelkurmay Başkanı, Kovid-19'dan hayatını kaybetti

09.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:46
Mozambik Genelkurmay Başkanı, Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Mozambik Genelkurmay Başkanı Eugenio Ussene Mussa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mozambik Genelkurmay Başkanı Eugenio Ussene Mussa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mozambik Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mussa'nın başkent Maputo'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yaklaşık bir ay önce görevine atanan Mussa, terörle mücadelede başarı sözü vermişti.

Mussa, göreve gelmeden önce ülkenin kuzeyinde Cabo Delgado vilayetinde terörle mücadele operasyonlarını yürütüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Buse Varol Selami Şahin Neslihan Atagül
Spor Ozan Tufan Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mahmut Tekdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mozambik Genelkurmay Başkanı, Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 14:49:33. #1.16#
title