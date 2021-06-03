Mozambik, Ensar'ul Sunna örgütünün saldırılarından etkilenenler için uluslararası yardım çağrısını yineledi
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Mozambik, Ensar'ul Sunna örgütünün saldırılarından etkilenenler için uluslararası yardım çağrısını yineledi

Mozambik, Ensar'ul Sunna örgütünün saldırılarından etkilenenler için uluslararası yardım çağrısını yineledi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Mozambik hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde Ensar'ul Sunna terör örgütünün saldırılarından etkilenen siviller için uluslararası yardım talebinde bulundu.

Mozambik hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde Ensar'ul Sunna terör örgütünün saldırılarından etkilenen siviller için uluslararası yardım talebinde bulundu.

Yerel basındaki habere göre, Mozambik Dışişleri Bakanı Veronica Macamo, ülkedeki diplomatik temsilcilerle yaptığı toplantıda, çatışmalar nedeniyle bölgede göç eden kişilerin arttığını açıkladı.

Macamo, "Cabo Delgado'daki insani krizle mücadele etmek için tüm diplomatik misyon ve uluslararası yardım kuruluşlarına çağrımı yenilemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Bölgedeki insanların hiçbir şey almadan evlerini terk etmek zorunda kaldıklarına dikkati çeken Macamo, özellikle gıda yardımının gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna terör örgütünün 24 Mart'tan itibaren Palma bölgesinde düzenlediği saldırılar nedeniyle göç edenlerin sayısı 60 bini geçti.

Fransız petrol devi Total, Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırılar sonrası çalışanlarını Avongi tesisinden 24 Nisan'da geri çektiğini duyurmuştu.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 700 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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Mozambik, Ensar'ul Sunna örgütünün saldırılarından etkilenenler için uluslararası yardım çağrısını yineledi - Haberler
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