Mozambik, ekonomik kalkınmayı artırmak ve işsizliği azaltmak için sanayileşme programı başlattı
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Mozambik, ekonomik kalkınmayı artırmak ve işsizliği azaltmak için sanayileşme programı başlattı

Mozambik, ekonomik kalkınmayı artırmak ve işsizliği azaltmak için sanayileşme programı başlattı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te Devlet Başkanı Filipe Nyusi, sanayileşme programı başlattığını açıkladı.

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te Devlet Başkanı Filipe Nyusi, sanayileşme programı başlattığını açıkladı.

Yerel basındaki habere göre, Nyusi, ülkenin Vanduzi eyaletinde açıkladığı "Industrialise Mozambique" programıyla sanayi alanında kalkınmayı artırmayı ve işsizliği azaltmayı hedeflediklerini duyurdu.

Ülke çapında sanayileşme programı başlattıklarını belirten Nyusi, su, elektrik ve ulaşım gibi altyapı sistemleri kurarak sanayi tesislerini artırmayı istediklerini ifade etti.

Nyusi, orta ve uzun vadeli planlar hazırladıklarını ve "tek ülke, tek vizyon, tek endüstriyel strateji" düşüncesiyle hareket ettiklerini bildirdi.

Afrika'nın güneydoğusunda yer alan Portekiz'in eski sömürgesi Mozambik, son dönemde ülkede keşfedilen doğal gaz ve kömür yataklarıyla ekonomik büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

Esas itibarıyla bir tarım ülkesi olan Mozambik'te ekonominin yüzde 30'unu ve istihdamın yüzde 75'ini tarım sektörü sağlıyor.

Ülke son yıllarda Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarıyla gündeme geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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