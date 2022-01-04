Mozambik Devlet Başkanı Nyusi ve eşi Kovid-19'a yakalandı - Haberler
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Mozambik Devlet Başkanı Nyusi ve eşi Kovid-19'a yakalandı

Mozambik Devlet Başkanı Nyusi ve eşi Kovid-19'a yakalandı
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ve eşi İsaura Nyusi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ve eşi İsaura Nyusi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Nyusi ve eşi İsaura Nyusi'ya Kovid-19 bulaştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan Nyusi ve eşinin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mozambik'te şimdiye kadar 193 bin 371 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 2 bin 31 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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