Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, terörle mücadelede birlik çağrısı yaptı
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Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, terörle mücadelede birlik çağrısı yaptı

01.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:44
Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, terörle mücadelede birlik çağrısı yaptı

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde devam eden terör saldırılarına karşı birlik çağrısı yaptı.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde devam eden terör saldırılarına karşı birlik çağrısı yaptı.

Nyusi, yaptığı basın açıklamasında, Ensar'ul Sunna örgütünün terör saldırılarına karşı barış ve demokrasinin sağlanması için mücadele ettiklerini kaydetti.

Komşu ve dost ülkelere çağrı yapan Nyusi, "Kardeşlerimize, terörle mücadelede destek ve birlik çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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Diğer yandan, Mozambik hükümeti, Cabo Delgado'daki terör saldırılarından kaçan kişiler için 100 yerleşim yeri kuracaklarını açıkladı.

400 bin kişi evini terk etti

Doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado vilayetinde, 3 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna'ya karşı ordu operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlar nedeniyle 400 bin kişinin evini terk ettiği, sadece geçen hafta 10 bin kişinin, teknelerle??????? Pemba kentine gitmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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