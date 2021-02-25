Mozambik, Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının ilk kısmını teslim aldı
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Mozambik, Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının ilk kısmını teslim aldı

25.02.2021 00:03 | Son Güncelleme: 25.02.2021 00:06
Mozambik, Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının ilk kısmını teslim aldı

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'e, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Çin'den aldığı 200 bin dozluk Sinopharm aşısının ilk kısmı ulaştı.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'e, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Çin'den aldığı 200 bin dozluk Sinopharm aşısının ilk kısmı ulaştı.

Mozambik ordusuna ait bir uçağın başkent Maputo'ya getirdiği aşıların teslimi için Mozambik Başbakanı Carlos Agostinho do Rosario ve Çinli diplomatların katılımıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Rosario, Çin'den 200 bin dozluk aşıyı teslim aldıklarını açıkladı.

Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği aşının Çin tarafından Mozambik'e hibe edildiğine dikkati çeken Rosario, bu adımın iki ülke arasındaki kardeşliği arttıracağını vurguladı.

Rosario, aşıların ilk önce yüksek risk taşıyan sağlık çalışanlarına vurulacağını kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 56 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü, 608 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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