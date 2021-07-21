Mozambik açıklarında gıda yardımı taşıyan tekne alabora oldu: 12 ölü

Doğu Afrika ülkesi Mozambik açıklarında gıda yardımı taşıyan aşırı yüklü teknenin alabora olması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Mozambik açıklarında gıda yardımı taşıyan aşırı yüklü teknenin alabora olması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in kıyı kenti Pemba ile Cabo Delgado eyaletine bağlı Ibo Adası arasında gıda yardımı taşıyan aşırı yüklü teknenin alabora oldu. Teknede, 26 kişi ve Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'ndan 4 ton yardım olduğu ifade edilirken, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. - MAPUTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı