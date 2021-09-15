Mozambik 6 ayda 4 bin ton balık ihraç etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mozambik 6 ayda 4 bin ton balık ihraç etti

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Mozambik 6 ayda 4 bin ton balık ihraç etti

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te yılın ilk 6 ayı 4 bin ton balık ihraç edildiği bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te yılın ilk 6 ayı 4 bin ton balık ihraç edildiği bildirildi.

Mozambik Deniz, İç Sular ve Balıkçılık Bakanı Augusta Maita, basına yaptığı açıklamada, geçen seneye oranla balık ihracatının yüzde 11 artış gösterdiğini kaydetti.

Sürdürülebilir yasal balıkçılığı desteklediklerinin altını çizen Bakan Maita, bu yılın ilk 6 ayında ise 4 bin ton balık ihracatı gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Maita, "İhracatımızı artırmak istiyoruz ancak başarı yeni marketler bulmaya ve taleplere bağlı." ifadesini kullandı.

2 bin 500 kilometrelik sahil şeridine sahip Mozambik'te balıkçılık ana geçim kaynakları arasında bulunuyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Murat Kurum Mansur Yavaş
Magazin Göksel Kylie Jenner İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ali Koç Diego Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Miralem Pjanic Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mozambik 6 ayda 4 bin ton balık ihraç etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 18:58:48. #1.12#