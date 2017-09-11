Gaziantep'te mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü, mozaikten üç boyutlu patlıcan kebabı yaptı.



Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gaziantep Mozaik Merkezi'nde koordinatör olarak görev yapan Sökücü, UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olan Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden patlıcan kebabının 3 boyutlu mozaiğini yapmaya karar verdi.



Yaklaşık 10 gün süren çalışma neticesinde çimento harcı, cam ve köpük kullanan Sökücü, mozaikten iki şişe takılı gerçek boyutlarında patlıcan kebabını yaptı. Patlıcan kebabının yanında 1'er şişe takılı domates ve biber de yer aldı.



Gerçeği aratmayan mozaik çalışmasını gören vatandaşların ilk sorusu, "patlıcan kebabını nerede yiyebilirim?" demek oluyor.



Mozaik sanatçısı Sökücü, mozaiği 10 günde tamamladığını belirterek, "Gaziantep bir gastronomi kenti. Gastronomi kenti Gaziantep'i tanıtmak istedik. Biz kendi aramızda bu yaptığımız çalışmaya 'Gastromozaik' adını verdik." dedi.