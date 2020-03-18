Mozaik sanatçısı Mehmet Yılmaz: Mozaik kişiye sabrı öğretir
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Mehmet Yılmaz, İstanbul, Kültür Sanat

Mozaik sanatçısı Mehmet Yılmaz: Mozaik kişiye sabrı öğretir

Gaziantepli mozaik sanatçısı Mehmet Yılmaz, İstanbul'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, atölye çalışması gerçekleştirdi.

18.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:31
Mozaik sanatçısı Mehmet Yılmaz: Mozaik kişiye sabrı öğretir

Gaziantepli mozaik sanatçısı Mehmet Yılmaz, İstanbul'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, atölye çalışması gerçekleştirdi. Öğrencilerle birlikte mozaikten ayna çerçevesi yapan Yılmaz, "Mozaik kişiye sabrı öğretir. Antidepresanı tamamen bırakan öğrencilerim oldu, kötü enerjiyi alır" dedi.

Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin organizasyonuyla İstanbul'da öğrencilerle bir araya gelerek workshop yaptı. 23 yıldır mozaikten eserler yapan emekli tarih öğretmeni Yılmaz, Türk halı ve kilim motiflerinden oluşan ayna çerçevesini öğrencilerle 3 saatte tamamladı.

Her sanatçının eserlerinde kendi hislerini, duygu ve düşüncelerini yansıttığını söyleyen Yılmaz, "Mozaik sanatına, antik dönemin bir alanı olması dolayısıyla o dönemin eserlerinin kopyalanmasıyla başlanır. Sanatçılar sonradan kendi yolunu çizer, çizgisini bulur" diye konuştu.

"YOĞUN EMEK İSTEYEN BİR SANAT DALI"

Taşlarla resim yaptıklarını doğal mermeri kullandıklarını belirten Yılmaz, "Mozaik insanların kafalarını dinleyebileceği, kendilerini rehabilite edebilecekleri bir sanattır. İnsanın işi ve hayatıyla ilgili kafasındaki bütün meşguliyetlerini boşaltır, rahatlatır. Konsantrasyonu çok yüksek bir sanattır. Mozaik sanatına gönül veren birisinin bir atölyede kurs alarak başlaması gerekiyor. Önce işin tekniğini öğrenmek lazım sonra kendini yukarıya taşıma yeteneği ve zekasına bağlıdır. Yoğun emek isteyen bir sanat" şeklinde konuştu.

"KİŞİYE SABRI ÖĞRETİR"

Mozaik sanatıyla ilgilenen birisinin hijyen takıntısının olmaması gerektiğini aktaran Yılmaz, "Çünkü taş, toz, toprak ve çamurla uğraşacaktır. Aslında hiç mikrop taşıyan unsurlar değil ama dışarıdan öyle gözükmez. İkincisi de mozaik sanatı sabır gerektirir. Sabırsız bir kişi ya mozaik sanatını sürdüremez ya da sabretmeyi öğrenir" dedi.

"MOZAİĞE GENÇLERİN İLGİSİ VAR"

Türk halı, kilim motiflerinin ilk örneklerinin yaşamasını istediğini söyleyen sanatçı, eserlerine bu örnekleri yansıttığını dile getirdi. Mehmet Yılmaz, "Mozaik sanatına gençlerin ilgisi var. Bugün öğrencilerle yaptığımız atölye çalışmalarında da bir kez daha şahit oldum. Gençler ilgi alanlarıyla bağlantılı olanaklar sağlandığı zaman çok güzel işler yapıyor, meraklılar. Öğrencilerle 3 saatlik bir zamanda mozaikten ayna çerçevesi yaptık. Çerçeve üzerinde 24 adet figür var. Bu figürler Türk halı, kilim sanatının ilk ortaya çıkış halidir. Günümüze gelene kadar değişime uğramıştır. Ben, mozaikle Türk halı, kilim motiflerinin ilk örneklerinin yaşamasını istiyorum" diye konuştu.

"ANTİDEPRESANI TAMAMEN BIRAKAN ÖĞRENCİM VAR"

Yılmaz, "Mozaikten yapılan herhangi bir ürün insandaki kötü enerjiyi alır. İnsana da pozitif enerji yükler. Sağlık açısından da yararlıdır. Öğrencilerim arasında antidepresan kullanan vardı. 3-4 ay sonra antidepresanı tamamen bırakıp hayatlarına devam ettiler" ifadelerini kullandı.

2015 yılında, Gaziantep de Uluslararası Mozaik Yarışmasına, Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği Başkanı olarak öncülük yapan sanatçı, yarışmanın düzenleme kurulu ve jüri üyeliklerinde bulundu.

25 Aralık 2016'da 5 x 8 metre ölçülerinde, baklavadan Çingene Kızı mozaiğini yaparak, bu alanda Guinness rekoruna adını yazdıran sanatçı, 2017 yılında Şanlıurfa Uluslararası Mozaik Yarışması'nın düzenleme kurulu ve jüri üyeliği yaptı.  Eserleriyle çok sayıda karma sergiye katılan sanatçı, çalışmalarını, Gaziantep'de, Sepetli Konak Mozaik Atölyesinde sürdürmektedir.


Kaynak: DHA

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