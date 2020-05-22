Mozaik Orkestrası'ndan bayram konseri
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Mozaik Orkestrası'ndan bayram konseri

MERSİN'de, Mozaik Orkestrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecek vatandaşlar için Türkçe, Arapça, Kürtçe, Zazaca, Çerkezce ve Romence oluşan 12 eser seslendirilecek.

Mozaik Orkestrası'ndan bayram konseri
22.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:59

MERSİN'de, Mozaik Orkestrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecek vatandaşlar için Türkçe, Arapça, Kürtçe, Zazaca, Çerkezce ve Romence oluşan 12 eser seslendirilecek.

Yenişehir Belediyesi Mozaik Orkestrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecek vatandaşlara bayrama özel konserle konuk olacak. Konser, belediyenin kurduğu internet televizyonu Yenişehir TV'den yayınlayacak. Konseri vatandaşlar sosyal medya hesaplarından takip edebilecek. Konser bayramın birinci günü saat 20.30'da Yenişehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Hasan Ekinci'nin şefliğinde verilecek konserde farklı yörelerin seçkin eserlerinden oluşan toplam 12 eser; Türkçe, Arapça, Kürtçe, Zazaca, Çerkezce ve Romence olarak seslendirilecek.Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit 'çok sesli ve çok renkli' olan Mozaik Orkestrası'nın sanatçılarıyla bir araya geldi. Vatandaşların bayram sevincine ortak olacaklarını belirten Başkan Özyiğit, "Farklı kültürlerin var olması, yaşaması ve geleceğe kalması hepimizin ortak sorumluluğu. Farklılıklarımız büyük bir zenginlik, bu zenginliği bize yaşatan, bugüne taşıyan ve yarına kalmasına vesile olan tüm sanatçılarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu güzel topraklarda; tüm dünyaya örnek olacak barışı, dostluğu ve kardeşliği yaşatacağız. Tabi ki geçmişte büyük acılar yaşanmış ve bu acıların yansıdığı türküler vardır ama gözyaşının rengi yok. Birlikte kardeşçe ve dostça gelecek güzel günler için mücadele edeceğiz diyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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