Mozaik Çalıştayı'nda hazırlanan 16 mozaik Kadınlar Günü'nde sergilenecek - Haberler

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Mozaik Çalıştayı'nda hazırlanan 16 mozaik Kadınlar Günü'nde sergilenecek

AA, Fırat Özdemir - Kültür Sanat
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Mozaik Çalıştayı'nda hazırlanan 16 mozaik Kadınlar Günü'nde sergilenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği "2. Gaziantep Mozaik Çalıştayı" devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği "2. Gaziantep Mozaik Çalıştayı" devam ediyor.

Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve Jale Tekinalp Yücel Kültür, Sanat ve Mozaik Merkezi'nde 3 Mart'ta başlayan çalıştaya birçok ilden 14 kadın ve 2 erkek sanatçı katılıyor.

Katılımcılar, kendilerine özgü üsluplarıyla 16 kelebek mozaiği tasarlayacak. Eserler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sergilenecek.

AA / Fırat Özdemir - Kültür Sanat

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