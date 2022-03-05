Mozaik Çalıştayı'nda hazırlanan 16 mozaik Kadınlar Günü'nde sergilenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği "2. Gaziantep Mozaik Çalıştayı" devam ediyor.

Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve Jale Tekinalp Yücel Kültür, Sanat ve Mozaik Merkezi'nde 3 Mart'ta başlayan çalıştaya birçok ilden 14 kadın ve 2 erkek sanatçı katılıyor.

Katılımcılar, kendilerine özgü üsluplarıyla 16 kelebek mozaiği tasarlayacak. Eserler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sergilenecek.