Moyo Beach Hotel sezonu açtı Bodrum'un en gözde yerlerinden biri olan Torba'da Adnan Erciyas ile Nesil Erciyas'in sahip olduğu Moyo Beach Hotel, yeni hayat düzenine uygun tatil anlayışını misafirlerine sunuyor.

Covid-19 nedeniyle ülkede yaşanan zor günlerin ardından Moyo Beach Hotel, kaliteli hizmeti ve konforu ile misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Pandemi sonrasında alınan tedbirler kapsamında, sahil ve havuzdaki şezlong aralarındaki mesafeyi 1'er metre ayarlayan Moyo, kontolü üst seviyeye çıkarıyor. Kaynak: Snob Magazin