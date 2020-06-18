Moyo Beach Hotel sezonu açtı
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Moyo Beach Hotel sezonu açtı

Bodrum'un en gözde yerlerinden biri olan Torba'da Adnan Erciyas ile Nesil Erciyas'in sahip olduğu Moyo Beach Hotel, yeni hayat düzenine uygun tatil anlayışını misafirlerine sunuyor.

Moyo Beach Hotel sezonu açtı
18.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:31

Covid-19 nedeniyle ülkede yaşanan zor günlerin ardından Moyo Beach Hotel, kaliteli hizmeti ve konforu ile misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Pandemi sonrasında alınan tedbirler kapsamında, sahil ve havuzdaki şezlong aralarındaki mesafeyi 1'er metre ayarlayan Moyo, kontolü üst seviyeye çıkarıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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