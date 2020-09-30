Movapark AVM hırsızı jandarmadan kaçamadı
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Movapark AVM hırsızı jandarmadan kaçamadı

30.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:05
Movapark AVM hırsızı jandarmadan kaçamadı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Movapark AVM içindeki markette gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Movapark AVM içindeki markette gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi.

Kızıltepe Movapark içerisinde markette meydana gelen hırsızlık olayı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kamera kayıtlarını incelemesi sonucu çözüldü. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu eşkal tespiti yapılan M.T. isimli şahıs evine yapılan baskınla marketten çaldığı yaklaşık bin TL değerindeki malzemeyle yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan M.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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