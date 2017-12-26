Moussa Sow ve Demba Ba Birlikte Süper Lig'e...

Celal Umut Eren - Skorer Özel

Devre arası transfer döneminde adı Beşiktaş ile geçen Demba Ba, en yakın arkadaşı Moussa Sow ile birlikte Türkiye'ye transfer olmanın hayalini kuruyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Sow ile çok iyi bir arkadaşlığı olan ve Türkiye'de oynadıkları geçen sezon aynı evde yaşayan iki yıldız, bir kez daha Süper Lig'in yolunu tutmak istiyor. Senegal Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda olmayı hedefleyen Demba Ba ve Moussa Sow, Avrupa'ya geri dönmeyi hedefliyor.

Abu Dabi'de mutlu olmayan Sow ile Çin'e geri dönmeyi düşünmeyen Ba, Türkiye'yi kariyerleri açısından çıkış yolu olarak görüyor. Senegal Milli Takım hocası Aliou Cisse'nin aday kadroya çağrılma şartı için Avrupa'da rekabeti olan iyi bir ligi şart koşması, Sow ve Ba'yı harekete geçirdi.

Beşiktaş'a dönmek için temasları olan Demba Ba ile Bursaspor ile görüşmeler yapan Sow, sezonun ikinci yarısında Süper Lig'de forma giymeyi amaçlıyor. 30 yaşın üstündeki iki futbolcunun 2018 Dünya Kupası'nı kariyerleri açısından da önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtiliyor.

32 yaşına girecek Sow ile 33 yaşındaki Demba Ba, 2018 Rusya'ya katılmayı amaçlıyor. Bir sonraki Dünya Kupası'nın 2022'de Katar'da yapılacak olması ve yaşlarının ilerleyecek olması nedeniyle, bu yılki turnuva iki oyuncu için de büyük önem taşıyor.