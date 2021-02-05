Moussa Dembélé'nin Celtic Yılları

Fransız golcü Moussa Dembélé, 2016-18 yılları arasında formasını giydiği Celtic'le çıktığı 95 maçta attığı 51 golle son yıllarda Celtic forması giyen en etkili forvet oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Dembélé'nin Celtic formasıyla attığı en iyi golleri sizler için derledik.