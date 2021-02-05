Moussa Dembélé'nin Celtic Yılları
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Moussa Dembélé'nin Celtic Yılları

05.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:19

Fransız golcü Moussa Dembélé, 2016-18 yılları arasında formasını giydiği Celtic'le çıktığı 95 maçta attığı 51 golle son yıllarda Celtic forması giyen en etkili forvet oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Dembélé'nin Celtic formasıyla attığı en iyi golleri sizler için derledik.

Fransız golcü Moussa Dembélé, 2016-18 yılları arasında formasını giydiği Celtic'le çıktığı 95 maçta attığı 51 golle son yıllarda Celtic forması giyen en etkili forvet oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Dembélé'nin Celtic formasıyla attığı en iyi golleri sizler için derledik.

Moussa Dembélé'nin Celtic Yılları

Kaynak: Dugout

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