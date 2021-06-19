Mousesports akademi kadrosunu duyurdu!
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Mousesports akademi kadrosunu duyurdu!

Mousesports akademi kadrosunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Alman organizasyonu Mousesports yaptığı duyuruya göre, yeni bir uluslararası akademi CS: GO kadrosunu bir araya getirdi. Beş genç yetenek, North Academy, Fragsters, Sprout ve Copenhagen Flames gibi organizasyonlarda oynamış eski bir Danimarkalı CS: GO oyun içi lideri olan Dennis "sycrone" Nielsen tarafından yönetilecek. En son Şubat ayında Tricked takımı için oynadı ve kariyerinde ilk kez koçluk rolünü üstleniyor […]

Alman organizasyonu Mousesports yaptığı duyuruya göre, yeni bir uluslararası akademi kadrosunu bir araya getirdi.

Beş genç yetenek, North Academy, Fragsters, Sprout ve Copenhagen Flames gibi organizasyonlarda oynamış eski bir Danimarkalı CS: GO oyun içi lideri olan Dennis "sycrone" Nielsen tarafından yönetilecek.

En son Şubat ayında Tricked takımı için oynadı ve kariyerinde ilk kez koçluk rolünü üstleniyor olacak.

Mousesports CEO'su Stefan Wendt şu sözlere yer verdi:

Wendt, "Genç oyuncuları desteklemek ve geliştirmek her zaman bizim DNA'mızda olmuştur" dedi.

Sycrone, organizasyonun genç oyuncuları büyük sahneye hazırlamak istediği için mouz NXT'nin ana takım ile yakın bir şekilde çalışacağını belirtti.

Mouz NXT ile mousesports, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas ve Team Spirit gibi genç yeteneklere yatırım yapan diğer espor organizasyonlar arasına katılıyor.

mouz NXT CS: GO Kadrosu

Jon "?JDC?" de Castro

Kamil "?siuhy?" Szkaradek

Hubert "?Szejn?" Swiatly

Ádám "?torzsi?" Torzsás

Dorian "?xertioN?" Berman

Dennis "?sycrone?" Nielsen (koç)

Mousesports akademi takımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros

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