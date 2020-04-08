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Jose Mourinho, Tottenham, Spor

Mourinho ve futbolcular korona virüs dinlemedi, yan yana antrenman yaptı

İngiliz ekibi Tottenham'da Teknik Direktör Jose Mourinho'nun bir parkta 3 futbolcu ile antrenman yaptığı görüntüleri ortaya çıktı.

08.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:06
Mourinho ve futbolcular korona virüs dinlemedi, yan yana antrenman yaptı

İngiliz ekibi Tottenham'da Teknik Direktör Jose Mourinho'nun bir parkta 3 futbolcu ile antrenman yaptığı görüntüleri ortaya çıktı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayan futbolcular yan yana çalışırken, bu hareketleri tepki çekti.

Dünyayı etkisine alan korona virüs salgınından dolayı liglerin ertelenmesiyle futbolcular bireysel antrenmanlarını yapmaya çalışıyor. Bu kapsamda İngiltere'de farklı bir olay yaşandı. İngiliz medyasında yer alan haberde, Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bir parkta futbolculardan Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon ve Tanguy Ndombele ile antrenman yaptığı ortaya çıktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında özellikle vurgu yapılan konu olan sosyal mesafeye uymayan futbolcuların yan yana antrenman yapması tepki çekti.

Başka bir videoda ise diğer bir Tottenham'lı futbolcu Serge Aurier'in arkadaşıyla yan yana koştuğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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