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Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktığı için ceza alacak mı, kaç maç ceza alabilir?

Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktığı için ceza alacak mı, kaç maç ceza alabilir?
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan derbi karşılaşmasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktığı için ceza alacak mı, kaç maç ceza alabilir?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Son anları gergin geçen karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a saldırdı. Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktığı için ceza alacak mı, kaç maç ceza alabilir?

MOURİNHO OKAN BURUK'UN BURNUNU SIKTIĞI İÇİN CEZA ALACAK MI?

Karşılaşmada son dakikalar oynanırken iki yedek kulübesinin birbirine girdiği karşılaşmanın ardından da gerginlik devam etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Jose Mourinho, Okan Buruk'un yanına giderek, burnunu sıktı.

Jose Mourinho'nun bu müdahalesinin ardından Okan Buruk, yüzünü tutarak yere düştü. Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'un yanına giderek tecrübeli teknik direktörü yerden kaldırdı.

Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktığı için ceza alıp almayacağı PFDK sevkleri sonrası netleşecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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