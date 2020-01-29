Mourinho mu Pochettino mu?

29.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:14

Tottenham, Pochettino döneminde bu sezon Premier League’de oynadığı 12 maçta dört mağlubiyet, beş beraberlik ve üç galibiyet aldı. 18 gol atarken kalesinde 16 gol gördü. Atılan gollerde sezon önü beklentilerinin altına kalınırken yenilen gollerde de sonuç, sezon önü beklentilerinden daha kötü durumdaydı.

Pochettino sezonun ilk maçlarında 4-3-1-2 sistemini kullanırken hücum alanının orta bölümünü %45,2 oranında kullanarak gol arıyordu. Ancak hem sakatlıklar hem de bu sistemin verimli olmaması Poch’un sistemini önce üçlü savunmanın orta sahaya destek verdiği 3-4-2-1’e, ardından kanatların daha efektif olduğu 4-2-2-2, 4-3-3 ve 4-2-3-1 dizilişlerine yönlendirmişti.

Takımın açık alandaki etkisi %50’in altına düşmüştü. Top %38’le Tottenham’ın sahasında, %42’yle orta sahada ve yalnızca %20’yle rakip sahada kalıyordu. Ayrıca maç başına alınan puanda lig ortalamasının 0,3 puan altında kalınmıştı.

Kuzey Londra ekibi, Mourinho geldikten sonra ise ligde oynadığı 12 maçta altı galibiyet, dört mağlubiyet ve iki beraberlik aldı. Portekizli teknik adam yönetimindeki takım 20 gol atarken kelesinde 14 gol gördü. Atılan ve yenilen gollerin beklenti oranlarında ise büyük bir değişim yaşanmadı.

Tecrübeli teknik adam, takımın başında çıktığı ilk maçta 4-2-3-1 sistemini kullanırken Heung-Min Son ve Lucas Moura’nın topla oynama oranları henüz ilk iki maçta arttı. Bu iki kanatın ortasına Delle Alli’yi yerleştiren ve ileri uca Harry Kane’i konumlandırıp hücum bölgesinin her alanından verim almaya çalışan Mou, 18 Ocak’ta 0-0 beraberlikle sona eren Watford maçı ve birkaç kupa maçı dışında 4-2-3-1 sisteminden şaşmadı.

Takımın açık alandaki etkisi %68’e çıkarken kontra atak oyunlarının oranı %13’e kadar geriledi. Topu ayağında tutup orta sahadan kanatlara doğru hücum eden Spurs, Mou yönetiminde %24’le kendi sahasında, %48’le orta sahada ve %28’le rakip yarı sahada topu dolaştırdı. Pochettino yönetiminde sol kanat ve orta alanın verimleri toplam %52’yken bu rakam Jose Mourinho yönetiminde %64’e kadar çıktı.

Mourinho ile iyi bir başlangıç yapan Tottenham’da son dönemlerde bir düşüş baş gösterdi. Kuzey Londra temsilcisi, son beş Premier League maçında yalnızca bir kez kazanabildi, İki kez mağlup oldu. Tottenham’ın ligdeki sıradaki rakibi Manchester City. Maç, 2 Şu