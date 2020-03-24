Mourinho, kimsesizlerin yardımına koşuyor - Mourinho, kimsesizlerin yardımına koşuyor Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, korona virüs salgını nedeniyle İngiltere'de sokağa çıkamayan yaşlı insanlar için yardım paketleri hazırladı ve dağıtımını yaptı.

- Mourinho, kimsesizlerin yardımına koşuyor

İSTANBUL - Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, korona virüs salgını nedeniyle İngiltere'de sokağa çıkamayan yaşlı insanlar için yardım paketleri hazırladı ve dağıtımını yaptı.

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle İngiltere'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, hayır kuruluşları ve sosyal dernekler, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar için harekete geçti. Tottenham'ın Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho da bu derneklerin yardımına koştu. Evden çıkamayan yaşlılar için gıda ve sağlık paketleri hazırlayan bir derneğin faaliyetlerine katılan Mourinho, kendi elleriyle hazırladığı bu paketleri, İngiltere'de yardıma muhtaç olarak belirlenen ailelere bizzat teslim etti.

57 yaşındaki çalıştırıcının bu hareketi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA