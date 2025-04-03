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Mourinho kaç maç ceza alabilir (Fenerbahçe Galatasaray)?

Mourinho kaç maç ceza alabilir (Fenerbahçe Galatasaray)?
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı sonrasında rakip teknik direktör Okan Buruk'un burnunu sıktı. Peki, Mourinho kaç maç ceza alabilir?

Mourinho hareketinin ardından maçın hakemi Cihan Aydın'dan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı sonrasında rakip teknik direktör Okan Buruk'un burnunu sıktı. Mourinho kaç maç ceza alabilir (Fenerbahçe Galatasaray)?

MOURİNHO KAÇ MAÇ CEZA ALABİLİR?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı sonrasında rakip teknik direktör Okan Buruk'un burnunu sıktı. Mourinho hareketinin ardından maçın hakemi Cihan Aydın'dan kırmızı kart gördü.

Mourinho'nun bu hareketi "Sportmenliğe aykırı" sayılırsa 1-3 maç ceza alacak, "Saldırı" kabul edilirse 5-10 maç men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılabilecek

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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