Mourinho'dan Top Toplayıcı Çocuğa Tebrik

02.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:13

2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Olympiakos Tottenham Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Spurs, 2-1 yenik durumdayken sağ kanattan taca çıkan topu, saha kenarındaki top toplayıcı çocuk hemen Aurier'e aktararak takımın hızlı hücuma çıkmasını sağladı. Gelişen hücumda Lucas Moura ceza sahası içinde Kane'i buldu ve Tottenham beraberliği sağladı. Gelen gol sonrasında Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, hareketi dolayısıyla top toplayıcı çocuğu tebrik etti.