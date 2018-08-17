Mourinho'dan Paul Pogba İçin Transfer Cevabı

Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde ''İstiyorsa gidebilir'' dediği Paul Pogba hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

"HİÇ BU KADAR MUTLU GÖRMEMİŞTİM"

Portekizli teknik adam, transferde ismi Barcelona ile geçen Pogba için "Gerçek şu ki iki yıldır beraberiz ve onu hiçbir zaman bu kadar mutlu görmedim. Ondan daha fazla bir şey isteyemem. Takıma döndükten sonra 3 antrenman yapmıştı. 60 dakika oynamasını bekliyorduk, 80 dakika oynadık. Beklediğimizden de daha iyi." diye konuştu.

Jose Mourinho, Pogba'nın basına açıklamalarının ardından "Bir futbolcunun benden ya da kulüpten önce basınla konuşmasından nefret ediyorum. Bizler profesyonelleriz ve yapmamız gerekenleri bilmek zorundayız." demişti.