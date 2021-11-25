Mounir Chouiar: "Galatasaray maçında yenen taraf olmak istiyoruz"

Yeni Malatyaspor'un sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar, Galatasaray maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Galatasaray karşısında yenen taraf olmak için uğraşacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Galatasaray'ı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'da çalışmalar sürüyor. Zorlu maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam eden sarı-siyahlılarda Benjamin Tetteh, takımla birlikte bireysel çalışmalara başlarken, Giresunspor maçında sakatlanan Sadık ve Wallace'ın ise bu hafta forma giyip giymeyeceği netlik kazanmadı.

Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligde geride kalan Giresunspor mağlubiyetinde iyi bir mücadele sergilemelerine rağmen gol pozisyonlarını iyi değerlendiremediklerini ifade eden Mounir, "Giresunspor karşılaşması iki takım için alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir maçtı. İki takımın da puan alması lazımdı. Maçın ilk devresi başa baş gitti. İkinci yarıda Giresun'un kazandığı penaltı sonrası 1-0 öne geçtiler. Daha sonra bizde şans bulduk. Aslında maçın başından itibaren şanslar bulduk. Ama gol atamadık. İstemediğimiz bir mağlubiyetle sahadan ayrıldık" dedi.

Bu hafta Galatasaray karşısında, daha önceki maçlar gibi aynı motivasyonla çıkacaklarını dile getiren Mounir, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini ifade etti. Futbolun bir takım oyunu olduğunu da ifade eden Mounir, "Hiçbir zaman kendimi burada yalnız hissetmedim. Aksine benim kadar yetenekli birçok takım arkadaşım burada. Aslında bizim güçlerimizi birleştirip daha iyi bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Hiçbir zaman burada kendimi yalnız hissetmedim" diye konuştu.

Her maçın kendileri için zor olduğunu da kaydeden Mounir, "Takım olarak gerçek gücümüzü sahaya yansıtabilirsek hiçbir maç zor değil. Her maçta kaybetme veya kazanma ihtimalimiz var. Galatasaray karşısında biz yenen taraf olmak için uğraşacağız. Bu önümüzdeki maç ve diğer oynayacağımız maçlar için geçerli. Hiçbir rakibe farklı gözle bakmıyoruz. Diğer maçlara nasıl hazırlandıysak, Galatasaray maçına da aynı disiplinle hazırlanacağız ve buna da aynı motivasyonla çıkacağız" diye konuştu. - MALATYA