Motul ve Sherco global iş birliği anlaşması yaptı Motosiklet üreticisi Sherco, madeni yağ üreticisi Motul ile geniş kapsamlı, küresel bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Motosiklet üreticisi Sherco, madeni yağ üreticisi Motul ile geniş kapsamlı, küresel bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma; Fransız Sherco şirketinin 39 motosiklet modelinin tamamının üretiminde, Motul'un geniş ürün yelpazesinin kullanılmasını kapsıyor. Anlaşma, tüm Sherco motosikletlerinin ilk dolumu ve servis dolumlarında Motul ürünlerinin kullanılmasını, üretiminde kullanılan endüstriyel makinelerde MotulTech endüstriyel yağlarının kullanılmasını ve Sherco'nun yarış aktivitelerinde Motul'un tam destek vermesini kapsıyor.

Motul Yönetim Kurulu Başkanı Thierry Quilan, yeni başlayan işbirliği hakkında şunları söyledi: "Sherco gibi genç ve gelişen bir markayla işbirliğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Sherco'nun değerleri olan aile önderliğinde yönetim, yenilikçilik ve performans Motul ile ortak değerlerdir ve tabiki her ikimiz de gerçek yarış tutkusunu da paylaşıyoruz. Bu ortaklığın hem yarış parkurlarında hem de dağıtım ağımız aracılığıyla pazarda çok hızlı bir şekilde sonuç vereceğinden şüphemiz yok."

Sherco Genel Müdürü Thomas Teissier şöyle devam etti: "Motul ile Dakar Rally boyunca çok yakın çalıştık ve birbirimizi çok iyi tanıdık. Aynı zamanda felsefemizin, temel değerlerimizin ve yaklaşımımızın birbirine çok benzediğini gördük. Bu nedenle Motul'u kendimiz için mükemmel bir ortak olarak görüyoruz. Motul'un kalitesi, özgünlüğü ve yarış liderliğindeki gelişimi 160 yıldır kendini kanıtladı ve Sherco gibi genç bir şirket için bu deneyim ve bilgelik paha biçilemez."

Sherco, eski profesyonel motosiklet sporcusu olan Marc Teissier tarafından 1998 yılında kuruldu. Bugün itibari ile dünyanın en büyük markalarına karşı yarışan şirket, Fransa Nimes'te ve İspanya Caldes de Montbui'de iki üretim tesisine ve 66'dan fazla ülkede küresel bir varlığa sahip. Motosikletlerini tutku ve beceri ile üreten Sherco, performans, hız ve yenilikçi tasarım bakımından güçlü bir ünün de sahibi.