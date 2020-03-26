Motul ve Sherco global iş birliği anlaşması yaptı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Otomobil ›› Motul ve Sherco global iş birliği anlaşması yaptı - Haber
Motosiklet, Otomobil

Motul ve Sherco global iş birliği anlaşması yaptı

Motosiklet üreticisi Sherco, madeni yağ üreticisi Motul ile geniş kapsamlı, küresel bir iş birliği anlaşması imzaladı.

26.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:01
Motul ve Sherco global iş birliği anlaşması yaptı

Motosiklet üreticisi Sherco, madeni yağ üreticisi Motul ile geniş kapsamlı, küresel bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma; Fransız Sherco şirketinin 39 motosiklet modelinin tamamının üretiminde, Motul'un geniş ürün yelpazesinin kullanılmasını kapsıyor. Anlaşma, tüm Sherco motosikletlerinin ilk dolumu ve servis dolumlarında Motul ürünlerinin kullanılmasını, üretiminde kullanılan endüstriyel makinelerde MotulTech endüstriyel yağlarının kullanılmasını ve Sherco'nun yarış aktivitelerinde Motul'un tam destek vermesini kapsıyor.

Motul Yönetim Kurulu Başkanı Thierry Quilan, yeni başlayan işbirliği hakkında şunları söyledi: "Sherco gibi genç ve gelişen bir markayla işbirliğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Sherco'nun değerleri olan aile önderliğinde yönetim, yenilikçilik ve performans Motul ile ortak değerlerdir ve tabiki her ikimiz de gerçek yarış tutkusunu da paylaşıyoruz. Bu ortaklığın hem yarış parkurlarında hem de dağıtım ağımız aracılığıyla pazarda çok hızlı bir şekilde sonuç vereceğinden şüphemiz yok."

Sherco Genel Müdürü Thomas Teissier şöyle devam etti: "Motul ile Dakar Rally boyunca çok yakın çalıştık ve birbirimizi çok iyi tanıdık. Aynı zamanda felsefemizin, temel değerlerimizin ve yaklaşımımızın birbirine çok benzediğini gördük. Bu nedenle Motul'u kendimiz için mükemmel bir ortak olarak görüyoruz. Motul'un kalitesi, özgünlüğü ve yarış liderliğindeki gelişimi 160 yıldır kendini kanıtladı ve Sherco gibi genç bir şirket için bu deneyim ve bilgelik paha biçilemez."

Sherco, eski profesyonel motosiklet sporcusu olan Marc Teissier tarafından 1998 yılında kuruldu. Bugün itibari ile dünyanın en büyük markalarına karşı yarışan şirket, Fransa Nimes'te ve İspanya Caldes de Montbui'de iki üretim tesisine ve 66'dan fazla ülkede küresel bir varlığa sahip. Motosikletlerini tutku ve beceri ile üreten Sherco, performans, hız ve yenilikçi tasarım bakımından güçlü bir ünün de sahibi.

Kaynak: Carmedya.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Belediye Başkanı uyardı: Virüs yayılıyor, ilk kaybımızı verdik Haber
Belediye Başkanı uyardı: Virüs yayılıyor, ilk kaybımızı verdik
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haber
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi Haber
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi
Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası olay sözler: Bana inandırıcı gelmiyor Haber
Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası olay sözler: Bana inandırıcı gelmiyor
Karantinadan sıkıldı! Ebru Polat'tan sosyal medyayı sallayan dans Haber
Karantinadan sıkıldı! Ebru Polat'tan sosyal medyayı sallayan dans
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı
Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti
Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in 'Virüs İranlılar için üretilmiş' açıklamasını yalanladı
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü
Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime...
Son dakika: Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi
Son dakika: Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı
Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı
Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı
Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Cahit Özkan Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Cem Yılmaz Seda Sayan Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Can Bartu Bülent Uygun Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İran Kadın Polis İtalya
Şu an buradasınız: Motul ve Sherco global iş birliği anlaşması yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 22:51:22. #1.15#
title