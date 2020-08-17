Motul en zorlu dayanıklılık yarışlarından Transanatolia'da! Motul, Türkiye’nin ve hatta dünyanın popüler ve bir o kadar da zorlu dayanıklılık yarışlarından TransAnatolia’da yer alacak.

Motul, Türkiye'nin ve hatta dünyanın popüler ve bir o kadar da zorlu dayanıklılık yarışlarından TransAnatolia'da yer alacak.

Motosiklet kategorisinde 5 sürücü ile yarışacak EnduroSchool Racing Team'in destekçisi Motul olacak.

Bu sene 10. kez düzenlenen yarış, 15 – 22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. 17 özel etabın geçileceği yarış, 1.493,90 özel etap kilometresinden oluşuyor. Bağlantı etapları ile birlikte 7 günlük mücadelenin sonunda ekiplerin tamamlaması gereken 2.880,80 kilometre bulunuyor.

EnduroSchool Racing Team'in tercihi Motul

Murat Yazıcı, Özgür Arseven, Hanzade Yıldız, Mustafa Daşgın ve Soner Büyükkınacı'dan oluşan EnduroSchool Racing Team kendilerini sadece bir yarış takımından daha fazlası olarak tanımlıyor. Ekip olarak farklı alanlarda gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık ve fark yaratmak için çalışıyorlar. Bu sene motosiklet kategorisinde ilk kez yarışacak olan kadın sporcu Hanzade Yıldız bu yarışa katılarak kadının gücünü bir kez de parkurlarda göstermek istiyor.

EnduroSchool Racing Team, TransAnatolia yarışında Ducati ve KTM motosikletleri için Motul'un üstün performanslı 300V serisi yağlarını kullanacak. Ayrıca motosiklet temizlik ve bakım serisi Mc Care ürünleri ekibin servis alanındaki en büyük yardımcılarından biri olacak.

Şile'de sona erecek

Her sene olduğu gibi bu yıl da yarışmacılar Motosiklet, ATV, SSV, Araba ve Kamyon sınıflarında yarışa katılabiliyor. Zorlu etap ve hava koşullarının yanı sıra yarışçıları doğa, kültür ve tarihle dolu bir yolculuk bekliyor. Covid-19 sebebiyle, bu sene alınan önlemler kapsamında yarış rotası Türkiye'nin batısına alındı ve yarış İstanbul Dolmabahçe'den başlayarak Bolu Abant, Haymana ve Karadağ'a kadar devam edecek ve Şile'de son bulacak.

Kaynak: Carmedya.com