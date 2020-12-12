Motul'dan mobil uygulama!
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Motul'dan mobil uygulama!

12.12.2020 15:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:10
Motul'dan mobil uygulama!

Araç sahiplerinin en zorlandıkları konuların başında doğru yağ seçimi yapmak geliyor.

Araç sahiplerinin en zorlandıkları konuların başında doğru yağ seçimi yapmak geliyor.

Motul, bunun önüne geçmek için araç marka, model ve kilometresine göre doğru teknik özelliklerdeki ürün seçimini kolaylaştıracak web tabanlı yağ seçici uygulamasını mobil olarak da hayata geçirdi.

Motul'ün bu uygulaması sayesinde madeni yağ değişiminin yanı sıra gereken diğer bakımlar ile ilgili bilgilendirmelere de erişim sağlanıyor. ve hatırlatıcı bölümü ile periyodik bakımlar zamanında yapılabiliyor.

App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen uygulamanın içerisinde Motul'ün motor yağlarının yanı sıra araçlarında ihtiyaç duyabilecekleri katkı maddeleri, antifrizler ve bakım ürünleri de dahil olmak üzere 900'den fazla ürün bilgisi yer alıyor.

Motul satış noktalarının iletişim bilgilerine uygulama üzerinden ulaşabilen araç sahipleri, kendilerine en yakın noktaya giderek Motul ürünlerini satın alabiliyor. Yine uygulama sayesinde Dünya çapında Motul'ün destekçisi olduğu birçok etkinlik bilgisine ve tüm diğer Motul ürün haberlerine ulaşılabiliyor.

Motul mobil uygulamasında bir de hatırlatıcı bölümü yer alıyor. Araç sahipleri yağ değişiminden sonra bir daha ne zaman bakım yapması gerektiğini uygulama içerisinde bulunan hatırlatıcısı sayesinde unutmuyor. Ayrıca motor, şanzıman, fren bakımı hatırlatmaları da bu bölümde yer alıyor.

Motul'ün mobil uygulaması App Store ve Google Play üzerinde Türkçe ve ücretsiz olarak araç sahiplerine ulaşıyor.

Kaynak: Carmedya.com

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