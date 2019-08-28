Motosikletten fırlayıp düştüğü otomobil üzerinde metrelerce ilerledi

28.08.2019 11:32

İSTANBUL 'daki ilginç kaza geçen Haliç Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde meydana geldi. Mahmut Kap kullandığı motosiklet ile Mecidiyeköy'den arkasındaki kız arkadaşı Seliş Hyussein ile Beylikdüzü'ne gitmek için yola çıktı. D-100 Ayvansaray mevkiinde ilerleyen motosikletli şerit değiştirdiği sırada girmek istediği şeride sağ şeritten gelip önüne çıkan ve çok yavaş ilerleyen bir otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Mahmut Kap düşüp yerde sürüklenirken arkasındaki Seliş Hyussein çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayıp çarptıkları otomobilin üstüne düştü.





KAZA SONRASI DEHŞET DEVAM ETTİ

Kaza sonrası motosikletin çarptığı otomobil kazazede Seliş Hyussein'in üstünde olmasına rağmen durmayıp yoluna devam etti. Seliş Hyussein sırt üstü düştüğü otomobilin üstünde çığlıklar atıp cama vurarak 600-700 metre ilerledikten sonra otomobilin biraz yavaşlamasıyla atlayıp kurtuldu. Seliş Hyussein daha sonra koşarak kazada yaralanan sevgilisi Mahmut Kap'ın yanına gelip ona yardım etti. Bir hafta önce meydana gelen kaza sonrası hastanedeki tedavisi tamamlayan Mahmut Kap taburcu oldu.





"KALKTIĞIMDA KIZ ARKADAŞIM YOKTU"

Olayı anlatan Mahmut Kap "Haliç Köprüsü üzerinde ben şerit değiştirirken aynı anda bir otomobil önüme çıktı. Otomobil çok yavaştı, ben frene bastım ve sinyali de çalışmıyordu, sinyal vermeden geçtiği için duramadım, arkadan çarptım. Kız arkadaşım da vardı, kız arkadaşım otomobilin tavanına düştü. Motosiklette arkamdan fırlayıp otomobilin tavanına düştü. Otomobil durmadı yaklaşık 600-700 metre ilerledi. Araç durmayınca kız arkadaşım bağırıp çığlık atmış ve otomobil yavaşlayınca kendini aşağıya atmış sonra da araç yoluna devam etmiş. Çok büyük bir dehşet yaşadık, kız arkadaşım arabanın tavanına düştü ve araç durmadı aracın durmasını bekledik, şoförde herhalde bir problem vardı. Hiç durmadı yaklaşık 600 metre ilerledikten sonra kız arkadaşım otomobilin üstünden düşüp bir kaza daha yapabilirdi. ya da otomobilin önüne düşebilirdi, otomobilin sürücüsü umursamaz davrandı. Kız arkadaşım otomobilin üstünde olmasına rağmen ilerledi. Görüş açımdan çıktılar o sırada ben zaten yaralıydım. Kalktığımda kız arkadaşım yanımda yoktu ve kız arkadaşım 5-6 dakika sonra yoldan geçen diğer motosikletlilerin otomobili durdurmaya çalışmasıyla otomobilden atladı. Olay böyle bir dehşetle sonlandı" diye konuştu.





"OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜM, DURMASI İÇİN CAMA VURDUM AMA DURMAYINCA ATLADIM"

Seliş Hyussein, "Ben erkek arkadaşımın arkasındaydım. Otomobil şerit değiştirdi yavaş olduğu için duramadık, arkadaşımın fren yapmasıyla ben de arkadan öne uçtum, otomobilin tavanına düştüm. Otomobil sürücüsü beni fark etmesine rağmen durmadı. 600-700 metre ilerledik, otomobilin üstüne sırt üstü düştüğüm için tutunamadım, beni fark etti cama vurdum durması için ama durmadı, hızını 40-50 kilometre kadar düşürdü ama yine durmadı kendimi yere atmak zorunda kaldım. Sonra koşarak karşıya geçmek zorunda kaldım ve erkek arkadaşımın yanına gittim" dedi. Mahmut Kap vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralanırken, kız arkadaşı Seliş Hyussein şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

- İstanbul