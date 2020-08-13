Motosikletten fırlayan sürücü ağır yaralandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde refüje çarpıp motosikletten fırlayan sürücü otomobile çarparak ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde refüje çarpıp motosikletten fırlayan sürücü otomobile çarparak ağır yaralandı.

Kaza, 15.00 sularında Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Meydanbaşı Caddesi'nden, Erdemir Caddesine seyir halinde ilerleyen Tugay G. (22) idaresindeki 67 EF 202 plakalı motosiklet, refüje çarpınca sürücüsü motosikletten fırlayıp Kadri K. idaresindeki 67 LJ 050 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Tugay G.'nin bilincinin kapalı olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü Kadri K. ise ifadesinin alınması için ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Motosiklet çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA