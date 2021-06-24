Motosikletten düşen sürücü oturur halde kayarak geldi, elinden tutup kaldırdı
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Motosikletten düşen sürücü oturur halde kayarak geldi, elinden tutup kaldırdı

Motosikletten düşen sürücü oturur halde kayarak geldi, elinden tutup kaldırdı
Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Haberler | Güncel

SARIYER'de yağmurdan kayganlaşan yolda motosikletten düşen sürücü oturur halde kayarak ilerledi.

SARIYER'de yağmurdan kayganlaşan yolda motosikletten düşen sürücü oturur halde kayarak ilerledi. Yol kenarına kadar kayan sürücüyü çevredeki bir kişi elinden tutarak kaldırdı. İlginç anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SON ANDA ELİNDEN TUTUP KALDIRDI

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında İstinye'de meydana geldi. Furkan Tüylüoğlu, yağmurun kayganlaştırdığı yolda motosikletinin kontrolünü kaybetti. Virajda motosikletten düşen Tüylüoğlu oturur vaziyette yola düştü. Motosiklet ayrı, kendisi ayrı yokuş aşağı kaymaya başladı. Kazanın meydana geldiği yokuşun sonunda esnaf olan Berat Can Leylek, dükkanın önünde kahve içerken oturur vaziyette kayarak kendisine doğru gelen motosiklet sürücüsünü gördü. Hemen yardıma koşan Berat Can Leylek kayarak gelen Furkan Tüylüoğlu'nu elinden tutarak kaldırdı. İş yerinin sahibi Fırat Tayfun Leylek, kayarken vücudunun çeşitli yerlerine sürtünmeden dolayı yaralanmalar olan motosiklet sürücüsünü kendi aracına bindirerek hastaneye götürdü. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'O ANDA NE OLACAKSA OLSUN DİYE DÜŞÜNDÜM'

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletten düşerek kayan sürücü Furkan Tüylüoğlu,"Hava zaten yağmurluydu, yerler zaten kaygandı. Eve çıkmıştım, ben üstümü değiştirmeye, o sırada yerin kayganlığını görmedim dalgınlığıma geldi. Motor altımdan kayınca ben de dirsekle destek alınca, dirseğim de yaralandı. O sırada kaya kaya tam dükkana gireceğim kafamı taşlara vuracaktım. O sırada sağ olsunlar tuttular, yardımcı oldular bana. Orada yavaşlattı beni yoksa şu taşın üstüne kafa göz girerdim, hızlı geliyordum. Allah'a şükür şu an iyiyim sıkıntım yok.  Kalçamın üstüne düştüm, artık dedim ki ne olacaksa olsun zaten duramıyorum. Öyle Allah razı olsun ağabey yardımcı oldu işte" dedi.

'DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜNCE DİREKT YOLA KOŞTUM'

Kayarak gelen motosiklet sürücüsünü taşlara çarpmadan tutup kaldıran Berat Can Leylek ise, "Dükkanın önünde kahve içiyordum, yağmur da yağıyordu bayağı. Arkadaşın motorla geldiğini gördüm, düşeceğini tahmin ettim. Çünkü viraja hızlı giriyordu. Düştüğünü görünce bardağı bırakıp yola koştum tutabilmek için. Aşağıdan da araçlar geliyordu. Zaten bana doğru kayınca ben de hemen tutup çektim arkadaşı. Çok şükür kazasız belasız fazla bir şey olmadan atlattık durumu" diye konuştu.


Motosikletten düşen sürücü oturur halde kayarak geldi, elinden tutup kaldırdı
Motosikletten düşen sürücü oturur halde kayarak geldi, elinden tutup kaldırdı
Motosikletten düşen sürücü oturur halde kayarak geldi, elinden tutup kaldırdı
Motosikletten düşen sürücü oturur halde kayarak geldi, elinden tutup kaldırdı
Motosikletten düşen sürücü oturur halde kayarak geldi, elinden tutup kaldırdı
Motosikletten düşen sürücü oturur halde kayarak geldi, elinden tutup kaldırdı
Motosikletten düşen sürücü oturur halde kayarak geldi, elinden tutup kaldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur

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