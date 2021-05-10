Motosikletten çıkarılan yılan doğaya salındı

Bursa'nın İznik ilçesinde, tamirci tarafından sıkıştığı motosikletten kurtarılan yılan doğaya salındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, tamirci tarafından sıkıştığı motosikletten kurtarılan yılan doğaya salındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede motosiklet tamirciliği yapan Zekeriya Asa (56), tamir için bırakılan bir motosikletin koltuğunun altında yılan olduğunu fark etti.

Hayvanın başının demire sıkıştığını fark eden Asa, onu bulunduğu yerden kurtardı.

Yılan Asa tarafından doğaya salındı.

Zekeriya Asa, gazetecilere, "26 yıldır bu mesleği yapıyorum ilk defa başıma böyle bir olay geldi. Vatandaşlarımız bu gibi durumla karşılaşmamaları için motorlarını belli aralıklarla kontrol etsin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz