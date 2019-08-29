Motosikletten ateş açıldı

Motosikletten ateş açıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, motosikletle yanına yaklaşılıp üzerine ateş açılan şahıs yaralandı.

29.08.2019 10:26
Motosikletten ateş açıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, motosikletle yanına yaklaşılıp üzerine ateş açılan şahıs yaralandı.


Olay, gece 00.30 sıralarında Kaş'ın Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ova Mahallesi'nden H.K., Yeşilköy'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trafikte hareket halindeki motosikletten ateş açılması sonucu yaralanan H.K., Kaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırıyla ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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