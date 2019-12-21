Motosikletten açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı
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Motosikletten açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletten rastgele açıldığı iddia edilen ateş sonucu iki kişi yaralandı.

21.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:58

'nın merkez ilçesinde motosikletten rastgele açıldığı iddia edilen ateş sonucu iki kişi yaralandı.

İddiaya göre, trafiğe kaydı bulunmayan seyir halindeki motosikletteki 2 şüpheli, 'nde etrafa rastgele ateş açtı.

Olay sırasında vücuduna mermi isabet eden Yunus Emre B. ile arkadaşı Arif O. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelileri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Motosikletten açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı
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