Motosikletteki 3 Afgan'a polisten uyarı SİVAS'ta, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkıp aynı motosiklete binen Afganistan uyruklu 2'si kadın 3 kişi, polis tarafından uyarılarak, evlerine gönderildi.

SİVAS'ta, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkıp aynı motosiklete binen Afganistan uyruklu 2'si kadın 3 kişi, polis tarafından uyarılarak, evlerine gönderildi.

Sivas kent merkezinde, polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2'si kadın 3 kişinin aynı motosiklet ile seyir halinde olduğunu gördü.

Durdurulan motosikletteki 3 kişinin Afganistan uyruklu oldukları belirlendi. Afganlar, polise alışverişe çıktıklarını ve yasaktan haber leri olmadığını söyledi.Polisler de sosyal mesafe kuralını hatırlatarak, bir motosiklete 3 kişi binemeyeceklerini bildirdi. Ayrıca yasak nedeniyle sadece evlerine yürüme mesafesindeki yerlerden alışveriş yapabileceklerini söyledi. 3 kişiden evlerine dönmeleri istendi.

Yeniden motosiklete binmeye çalışan Afganlar, polisin uyarısıyla karşılaştı. Motosiklet sürücüsü tek olarak ilerlerken, 2 kadın yaya olarak evlerine döndü.

Kaynak: DHA