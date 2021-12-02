Son dakika haber: MOTOSİKLETTE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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Son dakika haber: MOTOSİKLETTE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: MOTOSİKLETTE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da motosikletle giderken uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Çiftsüren (19) ve kuzeni Abdulsamet Çiftsüren'in (15) cenazeleri, toprağa verildi.

ADANA'da motosikletle giderken uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Çiftsüren (19) ve kuzeni Abdulsamet Çiftsüren'in (15) cenazeleri, toprağa verildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Çiftsüren ile kuzeni Abdulsamet Çiftsüren motosikletle giderken, yanlarına yaklaşan motosikletteki 2 kişi tabancalarını çıkarıp peş peşe ateş etti. Kuzenler devrilen motosikletle birlikte sürüklenirken, saldırganlar ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajının ardından farklı hastanelere kaldırılan kuzenler, kurtarılamadı.

Yusuf ve Abdulsamet Çiftsüren'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haber: MOTOSİKLETTE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haber: MOTOSİKLETTE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haber: MOTOSİKLETTE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haber: MOTOSİKLETTE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haber: MOTOSİKLETTE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haber: MOTOSİKLETTE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haber: MOTOSİKLETTE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haber: MOTOSİKLETTE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haber: MOTOSİKLETTE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haber: MOTOSİKLETTE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haber: MOTOSİKLETTE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haber: MOTOSİKLETTE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ

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