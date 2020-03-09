Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler - Haber
Bakırköy, Güncel

Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler

Bakırköy sahil yolunda bir motosiklet sürücüsü, arkadaşının isteği üzerine seyir halindeyken arkasında oturan kişiyle yer değiştirdi.

09.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:31
Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler

Bakırköy sahil yolunda bir motosiklet sürücüsü, arkadaşının isteği üzerine seyir halindeyken arkasında oturan kişiyle yer değiştirdi. Yürekleri ağızlara getiren o anlar kask kamerasına yansıdı.

Bakırköy sahil yolunda iki motosiklet sürücüsü akıllara durgunluk veren bir aksiyona imza attı. Seyir halinde ilerledikleri sırada motosikletlilerden biri diğer motosiklet sürücüsüne yolcu koltuğundaki arkadaşıyla yer değiştirmek istedi. Arkadaşının isteğini kırmayan maganda, seyir halindeyken arkada oturan şahısla yer değiştirdi. Yaptıkları hareketle yürekleri ağza getiren magandalar hem kendi hem de sürücülerinin canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşananları kask kamerasıyla kaydeden diğer motosiklet sürücüsü ise o anları sosyal medyada paylaştı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haber
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı Haber
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haber
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
'Mike Tyson gibiydiler' diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı Haber
"Mike Tyson gibiydiler" diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Haber
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay James Jeffrey Angela Merkel Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Levent Can Emine Bulut Sinan Akçıl Demet Akalın
Spor Falcao Bülent Uygun Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 10:09:21. #1.14#