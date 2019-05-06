Motosiklette Pes Dedirten Görüntü

Kilis'te 2 kişilik motosiklete binen 5 kişiyi görenler "bu kadarına da pes" dedi.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te bir motosiklete binen 5 kişinin trafikte ilerlediği anlar pes dedirtti. 2 kişilik motosiklete binen 5 kişi ilginç görüntüler oluşturdu. Motosikleti görenler 'otomobil gibi motosiklet' yorumunda bulundu. - KİLİS

Kaynak: İHA