Motosiklette bırakılan cep telefonunu böyle çaldı

Motosiklette bırakılan cep telefonunu böyle çaldı 14 hırsızlık kaydı bulunan şahıs tutuklandı Bir vatandaşın cep telefonunu çalan ve 14 adet hırsızlıktan suç kaydı bulunan şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.