Motosiklette Avrupa ve Türkiye Akrobasi şampiyonaları final yarışları Afyonkarahisar'da başladı

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası ile Türkiye Akrobasi Şampiyonası final yarışları Afyonkarahisar'da başladı.

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası ile Türkiye Akrobasi Şampiyonası final yarışları Afyonkarahisar'da başladı.

Afyonkarahisar Belediyesinin katkılarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyon Motor Spor Merkezi'nde düzenlenen final yarışları öncesi motosiklet akrobatları, pistteki serbest antrenmanlarda hünerlerini sergiledi.

Yarışlara katılan 16 sporcu, çeyrek ve yarı finallerde 4 dakikalık sürelerde jüriye kendilerini beğendirmeye çalıştı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Akrobasi Şampiyonası ile Türkiye Akrobasi Şampiyonası'nın antrenman ve birinci etap yarışlarının tamamlandığını söyledi.

İki şampiyonanın da final yarışlarına başlandığını dile getiren Akülke, şöyle konuştu:

"Türkiye Akrobasi Şampiyonası'na 11, Avrupa Akrobasi Şampiyonası'na 5 sporcu katılıyor. Isınma turunun ardandan akrobatlar, final yarışlarında uluslararası jüriye 4 dakikalık sürede maharetlerini göstererek puanlarını alıyorlar. Dün ve bugün şimdiye kadar organizasyonumuzda kaza meydana gelmedi. Final etabında da güzel yarışlar izleyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz