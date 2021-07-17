Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı
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Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Spor

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın antrenman turları yapıldı.

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın antrenman turları yapıldı.

Şampiyonada antrenman turları Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Organizasyon, Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenleniyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, yaptığı açıklamada ilk günü kazasız bir şekilde tamamladıklarını ifade etti.

Toplamda 16 sporcuyla Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nı Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiklerini ifade eden Akülke, şöyle konuştu:

"Bugünkü etabımızı bitirdik. Yarın finallerimiz gerçekleşecek. Bu organizasyonların bundan sonra Afyonkarahisar Motor Sporlarında yıl içinde sürekliliğini sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde de Afyonkarahisar ve Türkiye için çok önemli bir organizasyonumuz var. Belki de bu organizasyon o organizasyonun habercisi olacak. Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye MotoFest 1-5 Eylül arasında yine olduğumuz bölgede Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleşecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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