Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da yaşanacak

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası, 17-18 Temmuz tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası, 17-18 Temmuz tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar Belediyesinin desteğiyle 15 Temmuz Şehitleri anısına seyir zevki yüksek branşlardan akrobasi şampiyonası gerçekleştirilecek. Şampiyonaya sınıfında "En İyi Pist" ödülüne sahip Afyon Motor Sporları Merkezi ev sahipliği yapacak.

Afyonkarahisar'ın daha önce de ev sahipliği yaptığı organizasyonda Avrupa'nın en iyi serbest stil ve Türk motosikletçileri, bütün hünerlerini sergileyecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında organize edilecek şampiyonanın açılış yarışında motosiklet akrobatları Avrupa birinciliğine uzanmaya çalışacak.

Avrupa Şampiyonası'nda 17 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00-17.00 arasında birinci etaplar, 18 Temmuz Pazar günü de 12.00-17.00 arasında Avrupa finallerinin ikinci etap yarışları yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Doğru