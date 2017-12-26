Motosiklette Aile Boyu Tehlikeli Yolculuk Kamerada
Motosiklette aile boyu tehlikeli yolculuk kameradaGAZİANTEP - Gaziantep'te bir motosikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile kaydedildi.
Motosiklette aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir motosikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile kaydedildi.
Gaziantep'te Şahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi Düztepe mahallesinde 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu cep telefonuyla kaydedildi. İkazlara rağmen sürücünün önünde 2 çocuğu yer alırken arkasında bulunan eşi ve kucağında bebeğin bulunması görenleri şaşırttı. Yolcuların kask takmadığı görülürken, tehlikeli yolculuk trafikteki başka araçların sürücüleri tarafından cep telefonu ile kaydedildi.