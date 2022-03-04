Motosiklette 2022 yılı yurt içi yarış takvimi belirlendi - Haberler

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Motosiklette 2022 yılı yurt içi yarış takvimi belirlendi

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Motosiklette 2022 yılı yurt içi yarış takvimi belirlendi

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) 2022 yılı yarış takvimi programı belli oldu.

AFYON (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) 2022 yılı yarış takvimi programı belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni yılın ilk organizasyonu Türkiye Motokros Şampiyonası 1. ayak yarışları 9-10 Nisan tarihlerinde Afyon'da yapılacak.

Motor sporları sezonu ise Türkiye Süper Enduro Şampiyonasıyla 17 Nisan tarihinde İstanbul'da başlayacak, 4 Aralık'ta Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek Türkiye Enduro Şampiyonası ile sona erecek.

Yılın son faaliyeti ise 3-4 Aralık tarihlerinde Türkiye Enduro ATV Şampiyonasıyla Fethiye'de yapılacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye, Afyon, Nisan, TMF, Spor, Haberler

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