MOTOSİKLETTE 1 KİLO 8 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU - Haberler
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MOTOSİKLETTE 1 KİLO 8 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan motosiklette, kokuya duyarlı narkotik köpekleriyle yapılan aramada 1 kilo 8 gram metamfetamin ele geçirildi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan motosiklette, kokuya duyarlı narkotik köpekleriyle yapılan aramada 1 kilo 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletle uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibe alınan motosiklet, Kemalpaşa'daki kontrol noktasında durduruldu. Motosiklette, kokuya duyarlı narkotik köpekleriyle yapılan aramada 1 kilo 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

MOTOSİKLETTE 1 KİLO 8 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

MOTOSİKLETTE 1 KİLO 8 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

MOTOSİKLETTE 1 KİLO 8 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

MOTOSİKLETTE 1 KİLO 8 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: MOTOSİKLETTE 1 KİLO 8 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU - Haberler
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