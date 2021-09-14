MOTOSİKLETTE 1 KİLO 8 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan motosiklette, kokuya duyarlı narkotik köpekleriyle yapılan aramada 1 kilo 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletle uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibe alınan motosiklet, Kemalpaşa'daki kontrol noktasında durduruldu. Motosiklette, kokuya duyarlı narkotik köpekleriyle yapılan aramada 1 kilo 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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