Motosikletliyi ezmeye çalışan kamyon şoförüne 7 ay 15 gün hapis cezası

ANKARA (İHA) - Başkent'te motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'ı, üzerine doğru kamyonu sürerek yaralayan Tarık Tosun'a 'kasten yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Ankara'da seyir halindeyken motosiklet sürücüsü Karaağaç'a çarpan ve olay yerinden kaçan kamyon şoförü Tosun'un cezası belli oldu.

Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya mağdur Karaağaç, sanık Tosun ve avukatları katıldı. Savunmasında öldürme kastının olmadığını söyleyen Tosun, olay esnasında ilk önce motosiklet sürücüsüyle tartıştığını, sonrasında kendisine küfür ettiğini söyledi. Camdan tartışırken önündeki araçla mesafesini ayarlayamadığını ve sollamak isterken kör noktaya geldiğini iddia eden sanık, aracını motosikletlinin üstüne sürmediğini ve üzgün olduğunu ifade etti.

Emniyet ifadesini olayın şokuyla verdiğini belirten mağdur Karaağaç, şikayetini geri çektiğini söyledi. Bu durum üzerine 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu 'kasten yaralama' olarak değiştirilen sanık Tosun'a 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. - ANKARA

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