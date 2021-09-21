Motosikletliye çarpan kamyon şoförüne hapis talebiyle iddianame - Haberler
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Motosikletliye çarpan kamyon şoförüne hapis talebiyle iddianame

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel
Motosikletliye çarpan kamyon şoförüne hapis talebiyle iddianame

ANKARA'da, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'a (26) kamyonu ile çarparak yaralanmasına neden olan Tarık Tosun hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

ANKARA'da, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'a (26) kamyonu ile çarparak yaralanmasına neden olan Tarık Tosun hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kahramankazan'da, 5 Ağustos'ta, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 34 ZTE 10 plakalı kamyonun şoförü Tarık Tosun ile 06 DP 4648 plakalı motosikletin sürücüsü Burak Karaağaç arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tosun, tartışma sırasında direksiyonu üzerine kırdığı kamyonuyla motosiklete çarptı. Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan Karaağaç, yolda metrelerce sürüklenerek yaralandı. Karaağaç, hastanede günlerce tedavi gördükten sonra taburcu edilirken, kontrolleri ise sürüyor.

'MOTOSİKLETLİ BANA ÇARPTI'

Kazaya ilişkin cep telefonu görüntüsü sosyal medyaya yansırken, kazanın ardından kaçan Tarık Tosun ise polis tarafından yakalandıktan sonra mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Kazayla ilgili soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede ifadesine yer verilen Tosun, motosiklet sürücüsünü tanımadığını, seyir halindeyken kendisine çarptığını ileri sürerek, üzgün olduğunu söyledi.

15 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede Tarık Tosun'un, motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'ı bilerek, kamyon altına almayı hedefleyip, öldürmeye teşebbüs ettiği tespitine yer verildi. Kamyon sürücüsü Tosun hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi. Tosun, iddianamenin kabul edilmesi halinde ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.


Motosikletliye çarpan kamyon şoförüne hapis talebiyle iddianame

Motosikletliye çarpan kamyon şoförüne hapis talebiyle iddianame

Motosikletliye çarpan kamyon şoförüne hapis talebiyle iddianame

Motosikletliye çarpan kamyon şoförüne hapis talebiyle iddianame

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Motosikletliye çarpan kamyon şoförüne hapis talebiyle iddianame - Haberler
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